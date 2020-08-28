Очередной факел в Петербурге: на этот раз загорелся «Форд»

Вечером 28 августа в социальной сети «Вконтакте» появилась информация о загоревшемся автомобиле. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что автомобиль марки «Форд» загорелся в Адмиралтейском районе во дворе домов на Курляндской, 22. Автомобильный пожар тушили

рядом со спортивной площадкой с помощью двух расчётов и девяти пожарных, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В итоге автомобиль спасти не удалось, у него сгорели все части, которые могли сгореть.

Карет скорой помощи не было видно, однако всё обошлось без пострадавших. Пожар был окончательно ликвидирован в 18:48. Напомним, что ранее тушили машины на Лифляндской. Тогда «Газель» и легковой автомобиль вспыхнули после аварии и один человек пострадал.