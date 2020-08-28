Над Черным морем СУ-27 перехватил самолет американской разведки

Национальный центр управления обороной РФ сообщил сегодня, 28 августа, о том, что к российской границе приближалась воздушная цель. Средства контроля над нейтральными водами обнаружили подозрительный объект в воздухе и для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ подняли в воздух истребитель Су-27.

Самолет, входящий в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, с российским экипажем на борту приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщается в центре, при этом отмечается, что границы не были нарушены, ведь действия происходили над нейтральными водами.

В НЦУО заявили, что весь полет российского истребителя строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. В итоге самолёт США развернулся от границы России и Су-27 смог успешно вернуться на аэродром базирования.