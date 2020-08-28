В Петербурге пожарные приехали на вызов и нашли двух истощенных детей

28 августа в Санкт-Петербурге в МЧС поступил вызов о задымлении на проспекте Большевиков. Прибывшие на вызов пожарные помимо задымления в квартире обнаружили двух бледных истощенных детей трех и четырех лет.

Дети не были одни, с ними в квартире находились взрослые, родители детей. Они пребывали в неадекватном состоянии. По некоторым данным, задымление в квартире произошло в результате попытки приготовить пищу.

Спасатели уже сообщили информацию о неподобающих условиях содержания детей инспектору по делам несовершеннолетних.