В Петербурге за взятку задержаны четыре сотрудника полиции

Четыре сотрудника уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга были задержаны по подозрению в получении взятки.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что трое подозреваемых задержаны по уголовным делам о получении взятки, а еще один взят под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Задержанные сотрудники подозреваются в противоправных действиях в отношении студента петербургского вуза, задержанного в январе за участие в незаконном обороте наркотических средств. Студента задержали на месте, где были спрятаны наркотики, и потребовали с него 100 тысяч рублей, чтобы замять дело.

Студент заявил, что наркотики были предложены ему проституткой. По версии МВД, подозреваемые сотрудники с полицией находились в сговоре с проститутками, через которых выходили на потребителей наркотических веществ.

Ведется служебная проверка.