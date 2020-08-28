«Мастер», укравший диван, задержан в пригороде Петербурга

Вчера утром, 27 августа, около 10 часов, был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Оперативно-розыскные мероприятия относились к делу прошлого года, когда в период с 25.09.2019 по 28.09.2019 неизвестный под предлогом ремонта мебели завладел чужим диваном. Жительница Соснового Бора 1956 года рождения обратилась в правоохранительные органы после того, как заплатила подставному мастеру за свои услуги ремонта 30 640 рублей и потеряла с ним связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на данный момент под подозрением находится машинист коммерческого предприятия, ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.