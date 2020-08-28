Грузовик с навозом спровоцировал массовое ДТП на КАД

В ночь с четверга на пятницу 28 августа грузовик с навозом в результате резкого торможения перед столкнувшимися машинами, завалился на бок, и все содержимое оказалось на проезжей части. Точные причины аварии неизвестны. Данное ДТП осложнило движение на некоторое время. Информация о пострадавших не приводится. Очевидцы аварии поделились фотографиями в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Также была опубликована видеозапись, на которой мужчина сообщает о подробностях происшествия. По его словам, за короткий промежуток времени на данном участке КАД произошло сразу несколько аварийных ситуаций.