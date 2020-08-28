В пригороде Петербурга женщину избил собутыльник

Сегодня, в пятницу 28 августа стало известно о происшествии, случившемся в городе Ломоносове Ленинградской области в среду 26 августа. В полицию Ломоносова поступила телефонограмма из городской больницы № 26. Медики сообщили о госпитализации женщины 1986 года рождения с многочисленными травмами живота.

По предварительной информации, молодая женщина была жестоко избита собутыльником. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее была диагностирована закрытая травма живота, разрыв поджелудочной железы, некроз поперечной оболочной кишки.

Правоохранительные органы уточняют приметы подозреваемого: разыскивается рыжеволосый мужчина со щетиной славянской внешности 35 лет, ростом 170 сантиметров. На момент совершения преступления злоумышленник был одет в джинсовую куртку с металлическими пуговицами, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черные кроссовки с белой буквой.