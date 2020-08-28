В ДТП в Петербурге пострадали четверо взрослых и 7-летний ребенок

27 августа около 22:40 у дома № 70 по Октябрьской набережной произошла серьезная авария. По данным отдела пропаганды Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате ДТП пострадали четверо взрослых и мальчик 7 лет, у всех участников наблюдаются травмы средней степени тяжести.

По факту происшествия ведется проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Очевидцы сообщают, что столкновение автомобилей произошло в лобовую и было настолько сильным, что «от удара окна задрожали». В социальный сетях автомобилисты предположили, что один из автомобилей при высокой скорости движения могло занести из-за влажной после дождя дороги. Октябрьскую набережную водители прозвали «полётной зоной».