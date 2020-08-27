В ДТП во Фрунзенском районе пострадала пожилая женщина

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на улице Салова у дома 36 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Согласно пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля марки Toyota совершал разворот и не уступил дорогу Volkswagen. В результате произошло столкновение, из-за которого Toyota наехала на остановку общественного транспорта.

На остановке находился женщина 1960 года рождения. Ее зажало между автомобилем и конструкцией. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.