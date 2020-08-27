Авария на КАДе полностью перекрыла съезд на Таллинском шоссе

Съезд с Кольцевой автодороги на пересечении с Таллинским шоссе полностью перекрыт в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобилия. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что там не может проехать ни одна машина.

Авария произошло около 17:15 на съезде кольца в сторону Санкт-Петербурга. Грузовой автомобиль развернуло на проезжей части таким образом, что проезд оказался полностью перекрыт. На место происшествия уже была вызвана техника для эвакуации машины.

Сервис «Яндекс.Карты» демонстрирует возле места аварии пробку длиной не менее пяти километров. Водителей просят выбрать альтернативный вариант маршрута.