Петербурженка обратилась в полицию, чтобы найти сбежавшего со свадьбы мужа

В среду, 26 августа, женщина 51 года обратилась в полицию с заявлением об исчезновении супруга после росписи. По ее словам, мужчина вернулся в ЗАГС за якобы забытым паспортом и пропал. По словам заявительницы, после регистрации они с супругом сели в такси, однако спустя некоторое время мужчина попросил водителя об остановке и ушел за паспортом. После этого он пропал, но регулярно выходил на связь по телефону и требовал развод. На данный момент женщина пытается ввяснить местонахождение мужчины, чтобы исполнить его просьбу и расторгнуть брак.

Ранее мы сообщали, что в июле 2020 спрос на свадебные платья в России подскочил на 36% по сравнению с июнем. В Петербурге спрос увеличился на 58%.