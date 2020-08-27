Мужчину в луже крови нашли в петербургском подъезде

Вечером в среду, 26 августа, на лестничной площадке 9 этажа в доме № 15/4 на улице Белы Куна был найден мужчина в луже собственной крови. Медики НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе госпитализировали пострадавшего 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у пациента диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и колотое ранение шеи. Правоохранительные органы задержали жену пострадавшего и еще двух людей — женщину и мужчину — по подозрению в совершении преступления. С места преступления изъяты отпечатки пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, отвертка, молоток и ковер. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела.