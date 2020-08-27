В Петербурге мужчина разбил дверь травмая

Вечером в среду 26 августа в полицию Петербурга поступил вызов от 26-летнено водителя трамвая. Сотрудники пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что машинист пожаловался на повреждение транспорта неизвестным злоумышленником.

По предварительным данным, хулигану 60-67 лет. Будучи изрядно выпившим, мужчина разбил двери из салона в кабину, пока трамвай находился на остановке на Петергофском шоссе. По словам очевидцев, гражданин вел себя неадекватно, угрожал расправой водителю и пассажирам, после чего скрылся. Трамвай пришлось немедленно отправить на ремонт в трамвайный парк, в транспорте заменили стекло. Других повреждений трамвай, пассажиры и водитель не получили.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося и разыскивают лысого мужчину в синем комбинезоне, который в момент происществия был в медицинской маске на лице.