В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве

Ночью в понедельник, 24 августа, двое мужчин 30 и 37 лет встретились со знакомым 37-летним знакомым в районе поселка Мичуринское Ленинградской области. По предварительным данным, друзья находились в салоне иномарки «Мазда» приятеля.

Подозреваемый, разгоряченный алкоголем, накинул хозяину автомобиля шнурок на шею и задушил, а после вытолкнул из салона и, пересев за руль машины, умышленно наехал на потерпевшего, который скончался от полученных травм. Далеко уехать не удалось, преступник вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. На данный момент подозреваемый отбывает срок в двое суток, однако в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

На место выезжала следственно-оперативная группа с криминалистами. По версии правоохранителей, причиной убийства стала зависть и желание завладеть авто. Расследование уголовного дела продолжается.