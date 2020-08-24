На КАД произошло массовое ДТП: есть погибший

На Кольцевой автомобильной дороге в понедельник, 24 августа, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

Очевидцы события в социальных сетях сообщили, что бензовоз перелетел с внутренней стороны КАД на внешнюю, пробил несколько отбойников и врезался в четыре легковых автомобиля, грузовик и "Газель".

Согласно данным ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около двух часов дня на 93 километре внешнего кольца КАД. В столкновении участвовали 8 автомобилей. В резльтате ДТП погиб один человек. Еще шестеро пострадали в аварии, получив ранения различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего уточняются правоохранительными органами.