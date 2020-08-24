Петербуржец подозревается в надругательстве над 11-летней девочкой

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу проводит расследование по факту надругательства, произошедшего в отношении 11-летней девочки. Подозреваемый — 44-летний петербуржец.

Дело было возбуждено после обращения в полицию матери девочки. Она заявила, что над ее дочерью надругался брат ее сожителя.

Подозреваемый в преступлении задержан. Правоохранители установили, что мужчина, находясь в квартире на Боровой улице с 22 по 23 августа, совершил действия сексуального характера в отношении школьницы. На данный момент решается вопрос об аресте злоумышленника и преъявлении ему обвинений.