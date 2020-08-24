Орешки с сюрпризом: Россельхознадзор не пустил на рынок 24 тонны нигерийского арахиса

В один из портов Санкт-Петербурга прибыло грузовое судно с 24,5 тоннами арахиса из Нигерии. Во время перевозки допускались многочисленные нарушения, из-за чего груз испортился.

Сотрудники управления Россельхознадзора проинспектировали арахис, который предназначался столичному предприятию торговли фруктами и овощами. Фитосанитарный контроль выявил многочисленные дефекты: поврежденные ядра орехов, белый налет на них, многочисленные насекомые, паутина и буровая мука. Арахис просто кишел вредителями: там нашли малого хрущака, суринамского мукоеда, личинок южной амбарной огневки, сухофруктовой огневки и чернотелки.

В связи с многочисленными нарушениями качества товара корабль с орехами отправился обратно.