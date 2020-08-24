Хулигана, вызвавшего задымление на Невском, задержала полиция

Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о задержании гражданина, подозреваемого в хулиганстве.

22 августа 2020 года в 17:45 26-летний безработный петербуржец на остановке общественного транспорта на Невском проспекте бросил предмет, вызвавший задымление проезжей части черным дымом, после чего скрылся. Дым не представлял опасности для жизни и здоровья окружающих.

Сотрудники полиции, находившиеся на месте, ликвидировали задымление. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 1 статьи 213 УК РФ, наказывается штрафом, обязательными или принудительными работами, либо лишением свободны срок до пяти лет). В результате оперативно-разыскных мероприятий 24 августа петербуржец был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.