Смертельное ДТП под Лугой: 61-летний мужчина устроил массовую аварию

В 21:40 у 2-го подъезда к городу Луге водитель автомобиля «Опель Зафира» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Пежо 408», а затем столкнулся с ещё одним авто – «Ниссан Патфайндер». Известно, что погибший мужчина 1959 г. р., а водители пострадавших авто 1938 и 1987 г.р.



В результате ДТП, виновник аварии получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, а водитель автомобиля "Ниссан " и два пассажира госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Пассажирами оказались женщина 1994 г. р. с двухлетней дочерью.

На данный момент УГИБДД проверяет и выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Очевидцы отмечают, что ставший последним для пенсионера поворот является очень коварным и опасным.