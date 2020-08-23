В Московском районе Петербурга загорелся автомобиль

На Звездной улице Московского района города Санкт-Петербурга в воскресенье 23 августа произошел инцидент, загорелась иномарка.

Как сообщается ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возгорание произошло возле дома номер 16. Пострадал автомобиль "Шевроле". На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ликвидации инцидента было задействовано девять человек и две единицы спецтехники. Возгорание удалось потушить примерно за 15 минут.

По имеющимся данным, пострадавших в результате возгорания иномарки нет. Причины возгорания также не уточняются.