Петербуржцы сообщают об убийстве в доме возле станции метро "Удельная"

Пользователи социальных сетей 23 августа в воскресенье вечером сообщают о трагедии в парадной дома, находящегося недалеко от станции метро "Удельная" в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По их словам, там произошло убийство. Информация о происшествии появилась в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург". В материалах из социальных сетей видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также медики.

Информация пока что не подтверждена правоохранительными органами. О деталях происшествия ничего не известно.