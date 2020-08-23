Стали известны подробности ДТП на Энгельса и Луначарского: есть пострадавшие

Стали известны подробности ДТП, произошедшего ранее 23 августа, на пересечении проспекта Энгельса и проспекта Луначарского, в котором столкнулись два легковых автомобиля, Hyundai и ВАЗ.

Сообщения о нем поступили днем. К вечеру выяснились подробности. Так, В ДТП пострадало два сотрудника полиции. Они направлялись на вызов на служебной машине с включенными спецсигналами, когда и произошла авария. Оба сотрудника были госпитализированы, вред их здоровью оценивается как средний.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что в отношении обстоятельств происшествия проводится проверка.