"Пятнадцатилетний капитаны" чуть не пропали в Финском заливе

В вокресенье днем, 23 августа, двух подростков едва не унесло в Финский залив по реке Смоленке. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Двое мальчиков играли у берега реки Смоленка и залезли в шаланду, находившуюся у пристани на улице Беринга Василеостровского района, после чего отвязали ее. Их лодку сразу стало сносить течением в Финский залив. Управлять лодкой у них возможности не было.

К счастью, подростков удалось спасти практически сразу. Помощь им оказали сотрудники организации, занимающейся очисткой речного дна. Баржу выловили, а подросткам оказали помощь, после чего они сразу скрылись.

Будут ли их разыскивать дальше, неизвестно.