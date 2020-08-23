На Мурманском шоссе "Газель" попала в аварию и перевернулась

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ленинградской области, на этот раз на Мурманском шоссе. Здесь, днем воскресенья 23 августа, автомобиль марки "Газель" влетел в придорожный столб. В результате столкновения машина опрокинулась и перевернулась вверх дном. На месте происшествия замечены машины МЧС России, Дорожно-патрульной службы и Скорой помощи.

О происшествии сообщается в социальных сетях, в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб". На размещенных фотографиях видно, что столб в результате столкновения буквально снесен, а газель лежит на боку.

Информации о причинах происшествия, его деталях и пострадавших пока что нет.