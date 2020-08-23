Ребенок, найденный ранее на Петергофском шоссе, отравился этанолом

Найденный сегодня утром на Петергофском шоссе девятилетний мальчик с инвалидностью находится в тяжелом состоянии из-за отравления этиловым спиртом.

Ранее мальчик был обнаружен абсолютно один на одном из садоводческих участков на Петергофском шоссе. О нем в полицию сообщили проходившие мимо люди. На место происшествия прибыл участковый, который передал ребенка медикам. Позже в больнице сообщили, что у ребенка диагностировано сильное отравление этанолом.

Личности родителей установлены. 26-летняя мать мальчика и ее 35-летний сожитель находятся в отделе полиции, где проходит разбирательство. ГУ МВД сообщает, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.