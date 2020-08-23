В Красном Селе произошло серьезное ДТП

В городе Красное Село на проспекте Ленина днем в воскресенье 23 августа произошло значительное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них врезался в металлическое ограждение, снеся его.

Свидетели аварии сообщают, что одна из машин марки Волга выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем, в результате чего и произошло ДТП.

Сведений о пострадавших и их состоянии пока что нет, однако, судя по фотографиям в социальных сетях машины получили значительные повреждения, у них сильно помята передняя часть.

Детали аварии пока что отсутствуют.