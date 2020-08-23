На перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского столкнулись Hyundai и ВАЗ

В Санкт-Петербурге, днем, в воскресенье 23 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Энгельса и проспекта Луначарского. Согласно сведениям очевидцев, которыми они делятся в социальных сетях, столкнулись два легковых автомобиля, Hyundai и ВАЗ. Сообщения о происшествии поступили около часа дня.

В результате аварии один из автомобилей сильно пострадал, у него заметно помят капот. Сведений о пострадавших не поступило. На место происшествия быстро прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.