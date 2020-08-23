В Колипнском районе произошло ДТП. Пострадали женщина и ребенок.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Opel Corsa съехал в кювет на пересечении Загородной и Колпинской улиц примерно в 11 часов утра в воскресенье, 23 августа.

Причины ДТП на данный момент не установлены. Как сообщают в отеделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу, в результате аварии пострадали водитель-женщина и находившийся в машине восьмилетний ребенок. Вред здоровью оценивается как средний.

По факту ДТП проводится проверка правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.