На Петергофском шоссе бросили ребенка-инвалида

Пресс-служба прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга 23 августа сообщает, что на участке одного из садоводств на Петергофском шоссе обнаружен девятилетний ребенок-инвалид. Он находился на участке совершенно один, брошенный взрослыми.

Правоохранителям предстоит выяснить, почему девятилетний мальчик остался один. По факту происшествия организована проверка, которая выяснит, были ли нарушены права малолетнего гражданиа. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. Подробности дела пока что не разглашаются.