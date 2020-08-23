В Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулись иномарка и троллейбус

В полдень воскресенья, 23 августа, на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Автомобиль марки Land Rover столкнулся с троллейбусом, вьехав ему в бок.

Информация о ДТП появилась в социальных сетях в час дня. На фотографиях видно, что ДТП не серьезное. Пользователи спорят в комментариях, кто же виноват в происшествии, троллейбус или автомобиль. О пострадавших не сообщается.