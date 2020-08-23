Движение в петербургском метро восстановлено

Новые минирования: в пятницу это снова суды и торговые сети

Каршеринг и две иномарки столкнулись на Литейном мосту

Ранее, сегодня, 23 августа, в 11 часов дня, поступило сообщение, что движение по зеленой ветке метро между станциями "Беговая" и "Маяковская" было приостановлено из-за неисправности электропоезда, застрявшего на путях. Сейчас, как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», движение восстановлено и метро работает в штатном режиме. На устранение проблемы понадобилось полчаса.

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