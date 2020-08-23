В Приморском районе Петербурга сгорел ларек

В ночь в субботы на воскресенье, 23 августа, в Приморском районе Санкт-Петербурга выгорел небольшой киоск мелкорозничной торговли. Информация о происшествии оперативно появилась в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Оцевидцы сообщили, что инцидент произошел возле дома № 7 по проспекту Авиаконструкторов. Пользователи также отметили, что вспышка произошла внезпано и пламя быстро охватило конструкцию. На место были вызваны сотрудники МЧС. Пожарные из двух пожарных бригад прибыли оперативно, однако не сумели спасти ларек.: огню хватило небольшого промежутка времени. На данный момент по факту возгорания ведется расследование, причины выясняются сотрудниками правоохранительных органов.