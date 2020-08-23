В петербургском метро приостановлено движение по зеленой ветке

В воскресенье 23 августа в 11:00 появилась информация о неисправности пассажирского состава электропоезда на Линии 3. На данный момент из-за происшествия движение по Зеленой ветке метро приостановлено на участке от станции Беговая до станции Маяковская. О том, когда проблема будет устранена, не сообщается.

Ранее, 18 мая, мы сообщали, что движение поездов от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Улица Дыбенко» было остановлено на полчаса в связи с падением на рельсы девушки на станции метро «Проспект Большевиков» Правобережной линии.