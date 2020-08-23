В Выборгском районе автобус врезался в остановку

В ночь на воскресенье, 23 августа, в Выборгском районе водитель городского общественного транспорта не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Очевидцы опубликовали информацию о происшествии и кадры с места аварии в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительным данным, инцидент произошел около 00:20 на улице Руднева, 31/29. В ДТП попала машина марки «ЛиАЗ», согласно табличке на лобовом стекле, автобус следовал по маршруту № 20. Судя по снимкам, на остановке общественного транспорта осыпалось стекло, а лобовое стекло автобуса покрылось трещинами. На момент аварии пассажирский салон был пуст, на остановке также никого не было. О состоянии водителя ничего неизвестно.