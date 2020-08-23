На акции в поддержку Алексея Навального взорвали дымовую гранату

Вчера, в субботу 22 августа, на Невском проспекте у станции метро «Гостиный двор» прохоидла очередная акция в поддержку политика Алексея Навального. Оппозиционер получил серьезное отравление и был накануне госпитализирован в состоянии комы в клинику в Германии.

Ближе к вечеру некто вбросил в толпу протестующих дымовую гранату. Сейчас неизвестного разыскивают правоохранительные органы. На данный момент по факту случившегося ведется проверка, сгоревшую дымовую шашку осматривает следственно-оперативная группа МВД, криминалисты снимают отпечатки. По предварительным данным, использовалась советская ручная дымовая граната РДГ-2ч, созданная для имитации пожара.

В мессенджере Telegram очевидцы распространили видео, на котором сотрудники полиции снимают происходящее на камеры смартфонов, вместо того, чтобы убрать шашку с дороги. На кадрах видно, как густой черный дым заволакивает проезжую часть.