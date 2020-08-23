В ДТП в Красносельском районе пострадали дети

Вечером в субботу, 22 августа, в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП: водитель «Фольксвагена» врезался в «КИА Рио».

Информация о происшествии появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели аварии сообщили, что инцидент произошёл у дома № 7/1 на улице Тамбасова около шести часов вечера. По предварительным данным, виновник аварии, водитель «Пассата», находился за рулем в нетрезвом виде. Мужчина не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где на полном ходу врезался в «КИА Рио».

В «Фольксвагене», ставшем причиной столкновения, ехали два мальчика-подростка в возрасте 16 лет и 15-летняя девочка. Дети получили получили травмы средней степени тяжести. В «Киа» пострадали двое мальчиков примерно шестилетнего возраста и мужчина 37 лет. Водитель также находится в больнице, где проходит обследование. Женщина сообщила, что в момент аварии получила сильный удар и теперь у нее плохо шевелится челюсть.

Сотрудница магазина, расположенного неподалеку от места происшествия, рассказала, что поначалу боялась подходить к пострадавшим, поскольку дети так кричали, что страшно было увидеть что-нибудь ужасное.