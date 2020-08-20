На КАД в ходе ДТП пострадали два ребенка

Сегодня, в четверг, 20 августа, на 89 километре внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги в Петербурге произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей.

Очевидцы ДТП в Петродворцовом районе Петербурга опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП» социальной сети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия. По данным пресс-службы Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения на трассе произошло столкновение автомобилей марки «ГАЗель», «Вольво» и «Хундай Гретта». В результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель «ГАЗели» и пассажиры машины «Хундай»: женщина и двое несовершеннолетних детей.

По словам автомобилистам, «Газель» «разорвало в клочья»: на снимках видно, что детали автомобиля разбросаны по проезжей части. На данный момент движение на участке ограничено, сотрудники ГИБДД занимаются оформлением ДТП и рассосредоточением транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», от Новоселья до Горбунков на КАД образовался транспортный затор длиной более трех километров.