Двоих жителей Ленобласти госпитализировали на вертолете

Вчера, в среду 19 августа, медики санавиации совершили два вылета в Ленинградскую область, чтобы госпитализировать двоих пациентов.

Преес-служба санитарной авицации сообщила о том, что один мужчина был забран из Соснового Бора с серьезной черепно-мозговой травмой, а житель Волхова был доставлен в больницу с острым пиелонефритом.

Всего за период с 14 по 17 агвуста в Ленинградской области восьмерым пациентам была оказана помощь с воздуха. Так меньше чем за неделю медики пришли на помощь жителю Тихвина с кататравмой, мужчине с инфекционным эндокардитом и ребенку с политравмой из Подпорожья, пациенту с инсультом из Луги и четырем волховцам: двое мужчин были доставлены в госпитали, дважды помощь была оказана мужчине с острой нейрохирургической патологией, а также беременной пациентке с осложнениями.