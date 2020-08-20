В Ленинградской области столкнулось 5 машин

Вечером в четверг 20 августа в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы опубликовали сообщение об аварии, произошедшей у деревни Рапполово Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Очевидцы поделились кадрами с места аварии и рассказали, что части легковых автомобилей, попавших в ДТП, усеяли всю проезжую часть. На кадрах пострадавших не видно, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. По одному из предположений, причиной аварии мог стать выезд одного из водителей на встречную полосу. Участники аварии ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.