Петербуржец пропал в Минске

В четверг, 20 августа, сотрудники посольства России в республике Белоруссия сообщили, что в Минском СИЗО на данный момент находится один гражданин Российской Федерации. Предположительно, мужчина, о котором идет речь — 39-летний Михаил Дорожкин.

Программист из Петербурга навещал друзей в Минске в день голосования и 9 августа, перед отправлением домой, был задержан у здания вокзала. С тех пор мужчина не выходил на связь, а сокамерники, которых выпустили из следственного изолятора, сообщили, что они не видели мужчину с 13 августа.

Согласно документам, Михаилу был назначен арест на 7 суток, срок которого на сегодняшний день уже истек, однако один из заключенных отметил, что Дорожкин получал дополнительные 14 суток. По словам жены Михаила Дорожкина, сотрудники консульства установили местоположение петербуржца и передали родным, что он пробудет в заключении еще несколько дней. Причины пока не называются.