В Красносельском районе Петербурга дымится канал

Днем 18 августа петербуржец заметил странное задымление Дудергофского канала во время прогулки с собакой в Полежаевском парке. Мужчина опубликовал фотоснимки в социальных сетях и обратился к Василию Егорову, депутату муниципального округа «Юго-Запад».

20 августа вместе был произведен замер температуры воды в двух местах канала. Показатели составили 35 и 40 градусов выше нуля, что объяснило образование пара над водой. Сотрудники Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности «ПД» сообщили, что на место выехал инспектор для проверки. Накануне Дудергофский канал также посетили специалисты «Водоканала», стоки которого находятся поблизости.