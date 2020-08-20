Алексей Навальный был госпитализирован с отеком мозга

20 августа оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный совершал перелет из Томска в Москву. Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, чтобы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Политического деятеля без сознания доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска. По предварительным данным, политик отравился нейролептиками. Врачи поместили Алексея под аппарат ИВЛ, в сознание он не приходит, находится в коме. Токсикологи сообщают, что политик отравился какой-то горячей жидкостью, которая сразу же всосалась в кровь.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, мужчина пил чай в аэропорту Томсква. На видео с камер видеонаблюдения аэропорта видно, что оппозиционер садится за столик без напитка. Стаканчик с чаем ему позднее принес коллега и помощник Илья Пахомов.

В Томске Алексей встречался с главой своего штаба Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым, а также снимал видеоролики, запуская дронов над коттеджами местной элиты. По словам членов штаба Алексея Навального, руководитель ФБК готовил большое расследование.