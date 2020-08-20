Кофе Навальному принес его помощник

Стало известно, кто именно принёс кофе, после которого Алексей потерял сознание и впал в кому. На кадрах с видеонаблюдения аэропорта Томска видно, что политик сел за стол без напитка, затем кофе приносит помощник оппозиционера, который также является сотрудником Фонда борьбы с коррупцией. Илья Пахомов пока не дал комментариев по случившемуся.

На данный момент делается вывод, что на стойке кофейни никто из барменов не мог узнать, для кого именно готовится напиток.

Напомним, что сегодня утром, 20 августа, основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске. Для этого даже потребовалось экстренно посадить, потому что Алексей потерял сознание прямо на борту.