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В Петербурге двое мужчин угнали Porshe Cayenne, избив владельца

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© Фото: pixabay.com

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В отношении двух злоумышленников возбудили уголовные дела

В Санкт-Петербурге ещё в январе 2020 года двое мужчин сговорились угнать дорогой автомобиль и отобрали ключи, избив хозяина внедорожника.

 Прошло полгода, и полиция установила личности злоумышленников, которых долго не удавалось поймать. Таким образом, известно, что 43-летний мужчина вступил в сговор с 49-летним жителем Ингушетии с целью похитить автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 1 400 000 рублей. Угонщики составили план и распределили роли. 16 января они, находясь в квартире владельца машины, избили его и отобрали ключи и документы на автомобиль.

На данный момент в отношении 43-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж в особо крупном размере по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. В отношении его подельника возбудили уголовное дело по той же статье, однако меру пресечения мужчине ещё не избрали, потому что его местонахождение установить пока не удалось.

Злоумышленикам грозит лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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