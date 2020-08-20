ЗСД перекрыли из-за вспыхнувшего там грузовика

Информация об этом происшествии появилась в 11:50 в приложении ЗСД. Известно, что это произошло на двухъярусном мосту через Морской канал. Следом появились фотографии очевидцев, которые опубликовали во «ВКонтакте» в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Первыми на место прибыли сотрудники эксплуатационной службы ООО «Магистраль северной столицы», они сразу начали тушить полыхающий грузовик, а затем работу продолжили сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ЧП наблюдается затрудненность движения. Обычно днём в Петербурге пробки 3 балла, однако этим днём пробки по данным «Яндекса» составляют 4 балла.