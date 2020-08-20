В красногвардейском районе пострадавших в драке на остановке оттаскивали в кусты

Очевидцы сообщили об уличной драке в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, одна компания очень быстро уложила противников на асфальт, а раненных оттащили в кусты.

Известно, что драка произошла ночью 20 августа на остановке рядом с перекрёстком Энтузиастов и Наставников. Пресс-служба ГУ МВД сообщает, что к ним поступил вызов после полуночи, в котором говорилось о стычке большой компании у 40 дома на проспекте Энтузиастов. Когда полиция прибыла на место происшествия, там остался только один участник драки, остальные успели покинуть остановку, а некоторые даже обратились в больницу за медицинской помощью.

Таким образом, был задержан 49-летний мужчина. Его доставили в территориальный отдел полиции. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.