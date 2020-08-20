В Колпино обнаружили склад подпольного алкоголя

В Колпинской промзоне около Межевой улицы полиция нашла склад, в котором нелегально производили алкоголь. В ходе операции изъяли несколько тонн продукции, а работники нелегального производства задержаны.



18 августа сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с полицией Колпинского района раскрыли подпольный бизнес и обнаружили 1,5 тонны спирта, 5 тонн готовой продукции и 100 тыс. фальшивых федеральных специальных марок. Отмечается, что бутылки упакованы и промаркированы известными логотипами водки, портвейна и коньяка, включая премиальные бренды. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, а по факту изготовления и сбыта возбуждено уголовное дело.



Среди задержанных сотрудников в основном граждане с Кавказа и Средней Азии. На данный момент выясняется, кто организовал эту незаконную деятельность, а также через какие каналы происходил сбыт продукции.