В Колпинской промзоне около Межевой улицы полиция нашла склад, в котором нелегально производили алкоголь. В ходе операции изъяли несколько тонн продукции, а работники нелегального производства задержаны.
18 августа сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с полицией Колпинского района раскрыли подпольный бизнес и обнаружили 1,5 тонны спирта, 5 тонн готовой продукции и 100 тыс. фальшивых федеральных специальных марок. Отмечается, что бутылки упакованы и промаркированы известными логотипами водки, портвейна и коньяка, включая премиальные бренды. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, а по факту изготовления и сбыта возбуждено уголовное дело.
Среди задержанных сотрудников в основном граждане с Кавказа и Средней Азии. На данный момент выясняется, кто организовал эту незаконную деятельность, а также через какие каналы происходил сбыт продукции.
В Колпино обнаружили склад подпольного алкоголя
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На складе в Колпино тоннами подделывали премиальный алкоголь.
В Колпинской промзоне около Межевой улицы полиция нашла склад, в котором нелегально производили алкоголь. В ходе операции изъяли несколько тонн продукции, а работники нелегального производства задержаны.
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