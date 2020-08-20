Современное ДТП у Фонтанки: парень на моноколесе сбил ребёнка

20 августа произошло весьма необычное дорожно-транспортное происшествие вблизи берега Фонтанки. Молодой человек мчался на моноколесе по выделенной велосипедной дорожке и сбил невнимательного родителя, переходившего дорогу с ребёнком в неположенном месте.

Очевидцы опубликовали кадры произошедшего, на которых виден парень, быстро передвигающийся на моноколесе по выделенной, справа велосипедной дорожке, а также видно родителя с ребёнком, которые перебегают дорогу не по пешеходу. На данный момент уточняется состояние пострадавших. Вызывали ли полицию или скорую также пока неизвестно.

