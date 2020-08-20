Лечащий врач политика заявила, что у него никогда не было аллергии. На данный момент Алексей находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что «Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет».
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального из «Альянса врачей», подтвердила информацию о его коме. Сейчас она летит в Омск и пока предварительные заключения делать не может. Женщина отмечает, что поговорить с врачом ей не дают. Также она считает, если есть зрачковая реакция, то это хорошо, так как обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз, то есть расширение зрачков.
Навальный впал в кому после отравления
© Фото: pixabay.com
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Алексея Навального перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас он в коме.
Лечащий врач политика заявила, что у него никогда не было аллергии. На данный момент Алексей находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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