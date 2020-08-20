Пьяный муж на базе отдыха в Ленобласти задавил собственную жену

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что в ночь на 19 августа 2020 года на парковке базы отдыха в Ломоносовском районе Ленинградской области 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на свою 35-летнюю жену.

Пьяный муж сел за руль автомобиля «Фиат Дубло» и проехался по жене. В результате чего женщина получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована.

На данный момент мужчина доставлен в отделение полиции, где будут установлены все детали происшествия.